Дипмиссия Израиля устроила забастовку во всех странах из-за решения Минфина

Израильские посольства и консульства во всех странах приостановили свою работу из-за решения министерства финансов страны нарушить договоренности, утвержденные гендиректором Минфина 21 июля 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы вынуждены закрыть посольство», — говорится в заявлении, опубликованным дипмиссиями Израиля по всему миру.

Посольства и генконсульства прекратят на неизвестный период прекратят предоставлять консульские услуги, а также впускать на территории мисси1 людей.

По данным израильских СМИ, забастовки связаны с решением минфина, которое намерено изменить порядок денежных выплат для покрытия расходов на работу дипмиссий за рубежом.