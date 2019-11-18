Дипломаты посольства Венесуэлы покинули Боливию

И.о. президента Боливии Жанин Аньес ранее назвала руководителем Венесуэлы незаконно провозгласившего себя временным главой государства оппозиционера Хуана Гуаидо, который пообещал в ближайшие дни назначить новых «дипломатических представителей» Венесуэлы в Боливии.

Все высшее руководство Боливии во главе с президентом Эво Моралесом 10 ноября ушло в отставку и покинуло страну на фоне народных протестов после выборов президента. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки. (РИА Новости)