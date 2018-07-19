Дипломаты посетят арестованную в США россиянку Марию Бутину

Сотрудники посольства РФ посетят арестованную в США россиянку Марию Бутину 19 июля, говорится в сообщении посольства в Facebook.

«Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками М.В.Бутиной 19 июля. Окажем ей необходимую поддержку», — сказано в сообщении.

Окружной суд Вашингтона 18 июля постановил арестовать Бутину до начала процесса.

Судья согласилась с аргументацией обвинения, что имеется серьезный риск побега Бутиной, и не приняла к сведению возражения защиты.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.

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