«Динамо» с Шейдаевым упустил победу над Арсеналом

Сегодня стартовал новый сезон в российской премьер-лиге.

Как сообщает azerisport.com, в первом матче сезона «Арсенал» принимал в Туле московское «Динамо», за который выступает азербайджанский футболист Рамиль Шейдаев.

Шейдаев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте. Это стал первым официальным матчем Рамиля в составе новой команды.

Матч закончился вничью. На 16-й минуте гости открыли счет, а на 84-й хозяева сравняли счет — 1:1.