«Динамо» с Шейдаевым упустил победу над Арсеналом

Сегодня стартовал новый сезон в российской премьер-лиге.
Как сообщает azerisport.com, в первом матче сезона «Арсенал» принимал в Туле московское «Динамо», за который выступает азербайджанский футболист Рамиль Шейдаев.
Шейдаев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте. Это стал первым официальным матчем Рамиля в составе новой команды.
Матч закончился вничью. На 16-й минуте гости открыли счет, а на 84-й хозяева сравняли счет — 1:1.

Напомним, что «Арсенал» может стать соперником «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

| 2019-07-12T23:02:10+00:00 13 июля 2019, 07:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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