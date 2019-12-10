Диктаторские замашки

Недавно теневой правитель Грузии, лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили выразил недовольство деятельностью тбилисских офисов американских НПО – NDI и IRI. Он заявил, что эти организации поддерживают бывшую правящую партию «Единое национальное движение». Публикуемые ими рейтинги грузинских политиков «не заслуживают доверия», уверен Иванишвили. При этом Иванишвили отметил, что планирует лично написать письмо Конгрессу, Сенату и администрации президента США, чтобы объяснить, как эти организации «наносят ущерб американским интересам».

И вот уже прозвучал ответ американцев — глава Комитета по иностранным делам Конгресса Эллиот Энгель выступил в поддержку Национального демократического института (NDI) и Международного республиканского института (IRI).

Это можно расценить как некий щелчок по носу олигарху, который, обманув народ новой системой выборов, вызвал недавно новые волнения в стране.

Ведь в свое оправдание Иванишвили заявил, что в мире нет партий, за которыми бы не тянулся шлейф неисполненных обещаний.

Он также полагает, что «не заключал договора с оппозицией и обществом о переходе на пропорциональную избирательную систему». Мол, это было лишь односторонней инициативой, добрым жестом с его стороны, что не было оценено оппозицией и, как следствие, привело к раздражению части правящей команды.

Очевидно, публично озвучивая специально для Бидзины Иванишвили позицию Вашингтона, Энгель отметил, что NDI и IRI «не выбирают стороны» и работают со всеми политическими организациями в Грузии. «В Грузии они тесно сотрудничают с партнерами по всему политическому спектру, включая правящую партию «Грузинская мечта» и оппозицию. Они не выбирают стороны и не поддерживают конкретные политические результаты», — говорится в заявлении конгрессмена, которое приводит посольство США в Грузии.

Он также призвал всех своих друзей в Грузии продолжать партнерство с NDI и IRI для поддержки «стремления граждан Грузии к более демократическому, суверенному и процветающему будущему». «После распада Советского Союза Грузия сделала огромные шаги в направлении развития демократии и верховенства закона – ценностей, которые лежат в основе партнерства Америки с этой страной. Грузинский народ остается на передовой против агрессии Владимира Путина, поскольку территории Грузии остаются оккупированными Россией по сей день», — сказано в обращении.

Энгель добавил, что лично он «поддерживал инвестиции Конгресса в демократию и гражданское общество Грузии, в том числе через NDI и IRI». «Конгресс США стоит рядом с грузинским народом, и я сделаю все, чтобы поддержать демократию и гражданское общество в Грузии», — добавил конгрессмен.

Конечно, тон заявлений Иванишвили не мог не показаться странным американцам. Ведь он в открытую говорит, что всемирно известные гражданские институты, которые работают по всей планете, несут угрозу интересам и Грузии, и США. Что они одновременно работают против него и Америки. Такие сравнения скорее характерны для застарелых постсоветских диктаторов, часто теряющих связь с реальностью, и считающих себя «спасителями» своих стран и народов, чем для лидера правящей партии одной из наиболее продвинувшихся по пути демократии республик бывшего советского пространства.

Пожалуй, впервые с 2011 года, когда этот человек «купил» Грузию, Иванишвили позволил себе столь антизападное по духу и столь же самовлюбленное заявление. Похоже, он не видит ничего странного и в том, что все чаще в последние месяцы народ выходит на круглосуточные акции протеста против тех или иных действий правящей команды, за состав которой все эти годы отвечает он лично. И, судя по тону его речей, он не готов и к тому, что уже в наступающем году, по итогам парламентских выборов, его детище – «Грузинская мечта», вполне себе рискует перейти в разряд оппозиционных партий. А это уже неприятный диагноз. Например, Михеил Саакашвили, проиграв голосование, ушел из власти без шума и пыли. Впрочем, у Грузии впереди еще много других событий.