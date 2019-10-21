Диктатора Франсиско Франко перезахоронят 24 октября

Останки испанского диктатора Франсиско Франко будут эксгумированы и перезахоронены 24 октября. Об этом правительство Испании сообщило в понедельник, 21 октября. Сейчас останки генерала находятся в базилике мемориального комплекса «Долина Павших» под Мадридом, откуда их перенесут на кладбище в мадридском пригороде Пардо. Церемония состоится в присутствии родственников Франко. На ней также будет находиться министр юстиции Долорес Дельгадо, отметили в правительстве.

Споры о перезахоронении, против которого выступают внуки генерала, продолжаются уже несколько месяцев. Могила диктатора вновь оказалась в фокусе испанской политики после возвращения социалистов к власти в июне 2018 года. В конце сентября 2019 года Верховный суд Испании разрешил перезахоронить Франко. (Русская Служба DW)