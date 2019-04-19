Дикая собака динго выкрала младенца из колыбели в Австралии

Собака динго проникла в трейлер и вытащила из колыбели спящего годовалого ребенка на побережье острова Фрейзер на востоке Австралии. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По имеющимся данным, ребенка от гибели спас его отец, который вовремя проснулся, догнал хищника и вырвал у него 14-месячного сына.

«Родители проснулись с криком и погнались за ним, и им пришлось сразиться с несколькими динго, чтобы отобрать 14-месячного мальчика», — рассказали медики.

Отмечается, что ребенка госпитализировали с ранами головы и шеи, о тяжести его состояния не сообщается.