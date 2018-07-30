Диего Симеоне: В окружении сильных Месси является лучшим футболистом в мире

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отдал предпочтение Лионелю Месси при сравнении лидера «Барселоны» и португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. 

«В выборе между Месси и Роналду я всегда отдаю предпочтение Месси, вне всяких сомнений. Когда я произносил те слова, я не говорил о том, кого считаю лучшим игроком в мире. Я лишь отметил, что для команды из средних игроков Роналду подходит лучше. Но в окружении сильных Месси является лучшим футболистом в мире», — заявил аргентинский специалист. (Чемпионат)

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| 2018-07-30T16:50:49+00:00 30 июля 2018, 19:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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