Дибала сообщил «Ювентусу», что не хочет переходить в «МЮ»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил руководителям клуба, что не хотел бы покидать Турин. Это ставит под угрозу срыва трансфер форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в Италию, сообщает sports.ru.

В то время как клубы уже достигли договоренности об условиях обмена игроками, а Лукаку выразил согласие на переход в «Ювентус» и согласовал условия личного контракта с итальянским клубом, Дибала отказывается переходить в «Манчестер Юнайтед».

Вчера игрок впервые обсуждал с руководством «Ювентуса» возможность своего перехода в английский клуб и заявил, что он хочет остаться в Турине. Ему интересно поработать под руководством нового главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри. Если же Дибала не входит в его планы, то игрок хотел бы продолжить карьеру в клубе, который лучше подходит ему по стилю игры.

Ранее сообщалось, что «МЮ» и «Ювентус» договорились об условиях обмена игроками. Затем стало известно, что Дибала требует у «МЮ» зарплату в 10 млн евро в год, в то время как Лукаку уже согласовал условия личного контракта и готов сменить клуб.