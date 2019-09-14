Диалог партий: от случайных встреч к постоянному формату…

На днях после длительной паузы состоялась очередная встреча между представителями различных политических партий страны с участием правящей партии.

Хотя мы там увидели (конечно, по телевизору!) не истинных лидеров общественно-политического мнения, не представителей относительно независимых партий и СМИ, а в большей степени, представителей сугубо проправительственных организаций и СМИ.

Но в любом случае, отрадно, что впервые в ходе подобных встреч был подписан итоговый политический документ, призванный согласовывать и координировать политику всех отечественных партий по таким важным перспективным проблемам, как политические и экономические реформы. Раньше же обычно такие встречи больше запоминались взаимными обвинениями.

Но в этом документе наше внимание в первую очередь привлекли пункты о карабахской проблеме, которая является нашей общей болью и национальной проблемой. Эти моменты в тексте совместного документа политических партий крайне важны по нескольким причинам.

Во-первых, после очередных бредовых заявлений армянского премьера вновь воцарились неопределенность и непредсказуемость в карабахском вопросе. Даже некоторые политические наблюдатели считают эти заявления косвенным призывом к войне.

В любом случае, мы должны быть готовыми к любым сценариям развития процессов, а это невозможно без согласованной политики правящей партии и всего общества, в том числе, без поддержки оппозиционных партий, которые хоть и не такие уж массовые, но тем не менее, выражают мнение определенного сегмента общества.

Признаться, что в данный момент даже самый опытный и прозорливый аналитик не может точно высказаться относительно ближайших перспектив карабахской проблемы: непонятно, возобновятся ли переговоры между министрами иностранных дел? Даже нет уверенности в том, состоятся ли они вообще в ближайшей перспективе?

Правда, не исключается, что нечто подобное, первые контакты между министрами после отмеченных заявлений премьера Н.Пашиняна, могут реализоваться в кулуарах очередной сессии Генеральной Ассамблеи ОНН. Но все это всего лишь предварительные предположения, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает.

Во-вторых, в данный момент армянская политическая и общественная атмосфера пребывает в весьма напряженной ситуации; рейтинг Пашиняна уже не тот, который был в первые месяцы «бархатной революции». Заметно участились политические протесты и недовольства, основная оппозиция — представители бывшего карабахского политического клана не намерены сдавать свои позиции, есть заметная напряженность и в плоскости Ереван — Ханкенди. В такой ситуации соблюдение политической стабильности и гражданского согласия в Азербайджане имеет первостепенное значение и отрадно, что о стабильности и солидарности в Азербайджане мы говорим не теоретически или же гипотетически, а как о реальных показателях нашего политического и общественного бытия.

Но и в этом вопросе нельзя стоять на одном месте. Понятное дело, что стабильность и гражданское согласие в Азербайджане не всем по душе; всегда были и в будущем будут попытки как-то пошатнуть устои гражданского согласия и стабильности в стране.

Поэтому есть необходимость предать встречам, диалогу между политическими партиями необратимый, самое главное, институциональный характер. Помнится, что в свое время была идея о создании и в Азербайджане Общественной Палаты. Такой институт смог бы объединить представителей различных партий и средств массовых информаций, экспертов и активистов различных общественных институтов. Самое главное, учреждением подобной организации встречи партий приобретут постоянный и институциональный характер и в результате правящая партия получит возможность быть в курсе тенденций в среде оппозиционных партий, а последние возможность высказаться по волнующим им темам и вопросам. А участие экспертов в таком формате придаст этим встречам интеллектуальное содержание, что необходимо при выработке политических документов и конкретных предложений…

Актуальным вопросом является и увеличение непосредственных контактов между правящей партией и остальными политико-общественными сегментами общества; когда у людей имеется возможность встречаться и высказывать свои предложения непосредственно представителям правящей партии, тогда, в любом случае снижается накал страстей, оппозиция становится более умеренной и конструктивной.

Отсутствие постоянного диалога и непосредственных встреч-контактов между правящей и оппозиционными партиями открывает путь к политическим спекуляциям разного рода, ведь, всегда находятся любители, как говорится, «ловли рыб в мутной воде».

Чем больше будет дистанция между представителями правящей партии и обществом, тем больше будет и таких политиканов, готовых на все, чтобы путем политических спекуляций лишь бы урвать себе солидный кусок грантов.

Поэтому самым надежным способом пресечения подобных спекуляций является налаживание непосредственных контактов между властью и различными сегментами общества, т.к. еще древние греки говорили: природа пустот не терпит, что можно распространить и к политике.

Создание такого общественного института, как Общественная Палата актуально и по другой причине. Несмотря на разговоры о либеральных реформах, наверное, для нас настоящий многопартийный и демократический парламент, независимая судебная система, подконтрольное и подотчетное правительство еще долго будут оставаться всего лишь мечтой.

Поэтому создание Общественной Палаты смогло бы представить политическим партиям, независимым журналистам и экспертам хотя бы небольшую трибуну, чтобы они с ее помощью смогли бы высказать свою позицию по тем или иным вопросам…