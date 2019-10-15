Диалог между Турцией и Сирией идет в реальном режиме времени

Диалог между Турцией и Сирией идет постоянно, Минобороны, МИД, спецслужбы ведут переговоры в режиме реального времени, сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Он утвердительно ответил на вопрос журналистов, сохраняется ли взаимодействие Анкары и Дамаска в нынешней ситуации.

«Диалог между Турцией и Сирией идет, он постоянно идет. И сейчас, по линии министерств обороны, иностранных дел, спецслужб — переговоры идут в реальном режиме времени», — сказал Лаврентьев. (РИА Новости)

| 2019-10-15T15:41:24+00:00 15 октября 2019, 17:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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