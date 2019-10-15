Диалог между Турцией и Сирией идет в реальном режиме времени

Диалог между Турцией и Сирией идет постоянно, Минобороны, МИД, спецслужбы ведут переговоры в режиме реального времени, сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Он утвердительно ответил на вопрос журналистов, сохраняется ли взаимодействие Анкары и Дамаска в нынешней ситуации.

«Диалог между Турцией и Сирией идет, он постоянно идет. И сейчас, по линии министерств обороны, иностранных дел, спецслужб — переговоры идут в реальном режиме времени», — сказал Лаврентьев. (РИА Новости)