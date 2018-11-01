Ди Мария продлил контракт с «ПСЖ»

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с аргентинским полузащитником команды Анхелем Ди Марией, передает РИА Новости.

По условиям соглашения 30-летний аргентинец будет выступать за «ПСЖ» до 30 июня 2021 года.

«Я рад продлить контракт с «ПСЖ». Я провел в команде три счастливых года, здесь у меня есть все, чтобы играть в свой лучший футбол», — заявил хавбек.

Ди Мария присоединился к своему нынешнему клубу в 2015 году. За это время футболист провел в составе парижан 150 матчей, забив 57 мячей и сделал 58 голевых передач. Вместе с «ПСЖ» аргентинец дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок Франции, по три раза Кубок страны и Кубок лиги.

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