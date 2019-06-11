Ди Мария часто обсуждает Месси с Неймаром

Полузащитник сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Анхель ди Мария признался, что часто обсуждает со своим одноклубником, бразильским нападающим Неймаром форварда аргентинской команды Лионеля Месси, передает «Советский спорт».

Неймар и Месси выступали вместе за каталонскую «Барселону» с 2013 по 2017 год.

«Мне нравится играть с Месси и нравится наблюдать за ним на тренировках. То, что он делает — это что-то уникальное. Невозможно объяснить.

С Неймаром в «ПСЖ» мы много говорим о Лео. Неймар рассказал мне, что у них есть чат в Whatsapp с Суаресом и Месси и что они много общаются. Мы всегда говорим о нем», — приводит слова Ди Марии El Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что и «Барселона», и «ПСЖ» в прошедшем сезоне выиграли национальные чемпионаты.