Ди Каприо обвинили в финансировании пожаров в Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера Леонардо Ди Каприо в причастности к лесным пожарам в бассейне реки Амазонки. «Ди Каприо — отличный парень, верно? Дает деньги на поджог Амазонии», — заявил глава государства, выступая перед своими сторонниками у президентской резиденции в пятницу, 29 ноября. Он не предоставил подтверждений своих слов, сообщает Русская Служба DW.

Ранее Болсонару обвинял неправительственные организации в причастности к пожарам с целью получить больше пожертвований. Те отвергают подобные заявления. «Коррупция была и остается основной причиной разрушения Амазонии», — подчеркнули во Всемирном фонде дикой природы (WWF).

С начала января по конец ноября 2019 года в Бразилии было зафиксировано более 188 тысяч лесных пожаров — на 47 процентов больше, чем в 2018 году. Страны «большой семерки» предложили выделить 20 млн на борьбу с ними, надеясь остановить катастрофу, однако президент Бразилии Болсонару отказался принять помощь.