Ди Каприо даст пять миллионов долларов на спасение леса Амазонии от пожаров

В Instagram актер объявил, что Earth Alliance — организация, которую Ди Каприо создал вместе с Лорен Пауэлл Джобс и Брайаном Шетом, — создала фонд Amazon Forest, передает Громадське.

«Эта организация будет заниматься помощью коренным жителям, которые пострадали от пожаров, а также компаниям, которые пытаются остановить пожары. Кроме обещанных $5 миллионов Earth Alliance также собирает пожертвования, чтобы помочь восстановить бразильский тропический лес», — говорится в сообщении.