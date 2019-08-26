Ди Каприо даст пять миллионов долларов на спасение леса Амазонии от пожаров

Американский актер Леонардо Ди Каприо пообещал выделить 5 миллионов долларов, чтобы спасти леса Амазонии от пожаров.

В Instagram актер объявил, что Earth Alliance — организация, которую Ди Каприо создал вместе с Лорен Пауэлл Джобс и Брайаном Шетом, — создала фонд Amazon Forest, передает Громадське.

«Эта организация будет заниматься помощью коренным жителям, которые пострадали от пожаров, а также компаниям, которые пытаются остановить пожары. Кроме обещанных $5 миллионов Earth Alliance также собирает пожертвования, чтобы помочь восстановить бразильский тропический лес», — говорится в сообщении.

| 2019-08-27T00:02:49+00:00 27 августа 2019, 02:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss