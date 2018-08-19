DFB сожалеет, что не поддержал Месута Озила

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель считает, что должен был занять более четкую позицию по вопросу расистских нападок на бывшего игрока немецкой сборной Месута Озила и принять его сторону.

Об этом Гриндель сказал в интервью газете Bild am Sonntag.

«Я должен был донести до людей мысль о том, что такие нападки абсолютно неприемлемы. Мне жаль, что он [Месут Озил] почувствовал, что Немецкий футбольный союз отвернулся от него», — сказал Гриндель.

Глава DFB сообщил, что после Чемпионата мира он ничего не говорил о выступлениях Озила с точки зрения спорта.

«Понятно, что мы не только выигрываем вместе, но и проигрываем. Было бы абсурдным винить отдельно взятого игрока в вылете сборной», – сказал Гриндель.

Ранее футболист сборной Германии турецкого происхождения Месут Озил объявил о завершении карьеры в национальной команде ФРГ.

«Более не могу представлять Германию на международной арене, так как чувствую к себе неуважение и дискриминацию. Я всегда носил форму сборной Германии с гордостью и воодушевлением, но уже не испытываю этих чувств. Это решение далось мне нелегко, потому что я никогда не жалел сил для товарищей по команде, тренеров и немецкого народа. Однако неуважительное отношение высокопоставленных функционеров Федерации футбола Германии к моим турецким корням и их попытки превратить меня в инструмент политической пропаганды создали невыносимую ситуацию. Я играю в футбол не для этого. Я не собираюсь безучастно наблюдать за происходящим. Расизм неприемлем», — написал Озил в соцсетях.

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