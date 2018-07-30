Дезинформация в социальных сетях

Объем дезинформации в интернете растет так быстро, что фейковые новости начинают вытеснять реальные. С таким заявлением выступил в Лондоне председатель комитета Палаты общин британского парламента по культуре, прессе и спорту Дэмиан Коллинз. Комитет опубликовал специальный доклад по проблемам дезинформации.

В документе говорится, что дезинформация становится серьезной угрозой демократии, и содержится призыв принять более жесткие меры регулирования социальных сетей. Ранее британское правительство заявило о намерении ввести цифровую идентификацию всех предвыборных объявлений в СМИ. Это означает, что все политические тексты, публикуемые в интернете, должны будут иметь зарегистрированных авторов, которые несут за них ответственность.

Члены комитета рассмотрели данные по разным странам мира, в которых отмечались попытки повлиять на исход выборов с помощью соцсетей. Им были предоставлены сведения о том, как российские спецслужбы пытались повлиять на настроения избирателей путем размещения рекламных объявлений в «Фейсбуке».

Если эти инструменты вмешательства настолько сильны, что могут проникать в сознание миллионов людей, то британской общество имеет дело с серьезной угрозой демократии, заявил Дэмиан Коллинз.

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