Деятельность российских наемников в Африке беспокоят США

Кандидат на пост главы Африканского командования США заявил, что присутствие российских наемников в Центральноафриканской Республике является частью усилий президента Владимира Путина по восстановлению российского влияния в Африке южнее Сахары, сообщает Голос Америки.

«Они вызывают у меня серьезное беспокойство», – заявил генерал Армии США Стивен Таунсенд, говоря о частной военной компании «Группа Вагнера», которая сейчас работает в ЦАР, одной из беднейших стран мира, где с 2012 года бушует конфликт между христианами и мусульманами.

Выступая на слушании по утверждению его кандидатуры в сенатском Комитете по вооруженным силам, Таунсенд отметил, что Россия использует наемников для «охраны главы государства, президента Фостен-Арканжа Туадеры, и для подготовки местных вооруженных сил».

«Часть этой деятельности может быть безвредной, часть – совсем не безвредной», – сказал генерал, отвечая на вопрос сенатора Гэри Питерса.

По словам Таунсенда, военизированные формирования, предположительно из «Группы Вагнера», использовались в Крыму и восточной Украине, чтобы позволить Путину отрицать причастность российских военных. Эти формирования называют «зелеными человечками».

«Это военизированные формирования, и, как мы видели в Крыму и Украине, зеленые человечки могут и не следовать правилам поведения, которых мы ожидаем от настоящей армии», – отметил Таунсенд.