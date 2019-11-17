Девятилетний мальчик получает степень бакалавра в Бельгии

Вундеркинд из Бельгии Лоран Симонс получает степень бакалавра в возрасте девяти лет.
Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN.
Отмечается, что Симонс изучает электротехнику в Эйндховенском политехническом университете, повышенного уровня сложности даже для людей университетского возраста.
Мальчик собирается завершить обучение в декабре.
Затем он планирует приступить к программе PhD в области электротехники, последней ступени образования на Западе, и присваивающая докторскую степень.
Мама Симонса, комментируя способности сына, шутит, что «ела много рыбы во время беременности».
По словам мальчика, в будущем он планирует заниматься развитием искусственных органов.