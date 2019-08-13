Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

Девять женщин выступили с утверждениями, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны испанского певца Пласидо Доминго. Об этом сообщило в понедельник американское агентство Associated Press.

Как оно отмечает, восемь певиц и одна танцовщица рассказали его журналистам о том, что с конца 1980-х годов в разное время примерно в течение 30 лет подвергались домогательствам со стороны Доминго. Три женщины сказали, что Доминго пытался их поцеловать. Одна из собеседниц агентства утверждает, что певец рукой залез ей под юбку. Указанные случаи якобы имели место в том числе и на территории США.

Как отмечает AP, лишь одна из девяти женщин согласилась, чтобы ее имя было опубликовано. Это певица Патриция Вульф, она выступала вместе с Доминго в Вашингтоне. Семь из девяти собеседниц агентства полагают, что их карьере был нанесен ущерб из-за того, что они отвергли Доминго.

По данным агентства, еще несколько женщин сообщили, что испытывали дискомфорт из-за регулярных заигрываний со стороны Доминго. Одна из собеседниц агентства сказала, что певец выбрал ее для совместных выступлений в 1990-х годах, а потом настойчиво приглашал на свидание.