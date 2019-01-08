Девлет Бахчели назвал Болтона наглым и невоспитанным

Турция должна провести антитеррористическую операцию на востоке Сирии вне зависимости от позиции США. Этого требуют интересы Турции, принципы справедливости и безопасности мирного населения.

Об этом, как сообщает агентство «Анадолу», заявил председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели на заседании парламентской фракции партии.

Турецкий политик осудил позицию советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по Сирии.

Бахчели подчеркнул, что Турция – независимая и суверенная страна и не нуждается ни в чьих поучениях.

«Болтон продемонстрировал наглость и невоспитанность. Террористы, которых США называют своими союзниками, не имеют никакого отношения к этническим курдам Сирии. Террористов нужно уничтожать», — сказал политик.

Заявление Бахчели последовало вслед за высказываниями советника президента США о том, что Турция должна гарантировать безопасность «курдских бойцов» (террористов YPG/PKK – ред) в Сирии.

В беседе с израильскими журналистами Болтон сказал, что вывод американских войск из Сирии сопряжен с выполнением ряда предварительных условий. «Турция должна гарантировать безопасность «курдских бойцов». Также должна быть полностью завершена борьба с боевиками террористической организации ДЕАШ», — пояснил советник Трампа.

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