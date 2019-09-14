Дэвид Кэмерон не согласен с решением Бориса Джонсона приостановить работу парламента

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считает неправильным решение нынешнего главы британского правительства Бориса Джонсона приостановить работу парламента на пять недель. Об этом сообщила газета The Times, которой Кэмерон дал интервью, опубликованное в пятницу вечером.

«Полагаю, что есть такие вещи, которые не следует делать, чтобы выйти из тупика. Думаю, что приостанавливать работу парламента, притворяясь будто его не существует, было бы плохой идеей», — сказал Кэмерон, когда его спросили о планах Джонсона, которые глава правительства воплотил в жизнь на этой неделе. Хотя экс-премьер давал интервью еще до так называемой пророгации (временной приостановки работы) парламента, после осуществления данной процедуры Джонсоном он связался с The Times, подтвердив, что «не поддерживает» ни этот шаг своего бывшего соратника, ни его готовность добиться выхода королевства из ЕС без сделки с Брюсселем об условиях сотрудничества сторон после «развода».

«Я брал у Кэмерона интервью в середине августа, но он вышел на связь после событий, произошедших в начале сентября, сказав, что был шокирован приостановкой работы парламента и тем фактом, что усердно работавшие в парламенте тори были исключены из партии, — рассказал телеканалу Sky News журналист The Times Марк Харрисон. — Он также не является сторонником идеи Brexit без сделки. В самом интервью он говорит, что поддерживает премьер-министра [Джонсона], что у премьера есть план, с которым можно не соглашаться, но который стоит того, чтобы попытаться воплотить его в жизнь. Однако за прошедшую неделю эта позиция изменилась, и Кэмерон больше не поддерживает Бориса Джонсона».

В интервью Кэмерон также рассказал о том, что каждый день думает об итогах проведенного по его решению референдума о выходе Великобритании из ЕС. Он также признался, что страдал депрессией после того, как победу на референдуме одержали сторонники Brexit, а он сам был вынужден подать в отставку.

«Я думаю о произошедшем каждый день. О референдуме, о том, что мы проиграли, о его последствиях и о том, что можно было бы сделать иначе. Я очень сильно волнуюсь по поводу того, что произойдет дальше. Думаю, мы можем прийти к ситуации, в которой мы останемся друзьями [с ЕС], добрыми соседями и партнерами. Мы можем этого добиться, но мне бы очень хотелось бы «перемотать» события вперед до этого момента, поскольку то, что происходит сейчас, болезненно для страны и на это больно смотреть», — сказал экс-премьер, добавив, что не может исключать возможности проведения повторного референдума по вопросу о Brexit.(ТАСС)