Дэвид Хили: Несмотря на поражение «Карабах» является фаворитом пары

Главный тренер североирландского «Линфилда» Дэвид Хили поделился мнением касательно шансов своей команды в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы по футболу против азербайджанского «Карабаха» в Баку (первая игра – 3:2), передает azerisport.com.

«Полагаю, «Карабах» на его поле будут поддерживать от 30 000 до 35 000 болельщиков, которые создадут им нужную атмосферу и жаждут нашей крови. Они, вероятно, считают, что выход в групповой этап ЛЕ – это тот, минимум, который они должны достичь после вылета из Лиги чемпионов.

Хотя мы и победили в «Уиндзоре», они по-прежнему фавориты пары благодаря их уровню. Но мы дали себе шанс реализовать свою цель. Этот матч будет самой большой вызов в моей молодой тренерской карьере, где будем испытаны и я, и мои игроки.

Нам нужно будет действовать еще лучше, чем в первом матче. Но то, как игроки готовятся, придает нам веры. Мы очень усердно работали и хорошо играли, чтобы добраться до того места, где сейчас находимся. Я очень горжусь тем положением, в которое мы пришли сами перед ответной игрой в Азербайджане», — заявил Хили. (Belfast Telegraph)