Deutsche Welle не согласилось с обвинениями Госдумы

Немецкое издание Deutsche Welle заявило об объективности своей работы и отвергло обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ, следует из ответа издания на запрос комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства.

Ранее в Госдуме была создана комиссия по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ. Возглавил комиссию председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он сообщал, что парламентарии видят факты вмешательства в том числе в публикациях Deutsche Welle о протестных акциях.

«Наша журналистская деятельность основывается на правилах объективного освещения событий. А это исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств», — говорится в документе за подписью главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффманна.

Представители Deutsche Welle не придут на заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.

«Учитывая, что наша телерадиокомпания является субъектом публичного права Федеративной Республики Германия и в этой связи подотчетна германским надзорным органам, я не вижу правовой возможности участвовать в заседании вашей комиссии представителю Deutsche Welle», — говорится в письме Йоханнеса Хоффманна на имя главы комиссии Василия Пискарева.

(по материалам российских СМИ)