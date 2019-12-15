Deutsche Bahn ответил на твит Греты Тунберг о переполненных поездах

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) ответил на твит известной экоактивистки Греты Тунберг о забитых народом немецких поездах. В воскресенье, 15 декабря, DB в своем микроблоге в Twitter поблагодарил девушку за «поддержку в борьбе с изменением климата» и выбор скоростного поезда ICE 74, отметив, что тот потребляет электроэнергию только из возобновляемых источников. Вместе с тем, говорится далее в твите, «было бы еще лучше», если бы Грета Тунберг рассказала о том, насколько компетентной и дружелюбной была команда, обслуживавшая ее в вагоне первого класса.

Этот ответ вызвал удивление у многих, так как твит Греты сопровождался ее фотографией на полу в тамбуре поезда рядом с чемоданами и другими вещами. «Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой!» — написала экоактивистка, возвращаясь с Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климатав Мадриде. Этот пост стал очень популярным в Германии, пользователи соцсети сочувствовали Грете и возмущались хаосом, царящим на немецкой железной дороге.

После ответа DB Грета Тунберг решила объяснить ситуацию. «Наш поезд из Базеля был отменен. Поэтому мы сидели на полу в двух разных поездах. После Гёттингена у меня было место. Конечно, это не проблема, и я никогда не утверждала обратного», — написала Тунберг в Twitter. Она отметила, что переполненные поезда — это «серьезный знак», означающий, что спрос на железнодорожные поездки очень большой. (Русская Служба DW)