«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero. Финал соревнования прошел в городе Гливице (Польша) в воскресенье, 24 ноября.

Юная исполнительница набрала по итогам голосования жюри и телезрителей 278 баллов. Второе место одержал участник из Казахстана Ержан Максим (277 баллов), третье — Мелани Гарсия из Испании (212 очков). Россия на «Детском Евровидении» набрала 57 баллов и заняла 13-е место.

Организаторы конкурса отмечают, что получили 3,77 млн голосов зрителей.

Вики Габор родилась в Германии. Она обучалась в Великобритании и в настоящий момент живет в Польше. В феврале 2019 года девочка стала финалисткой национального шоу «Голос. Дети».

Ранее 20 ноября представитель России в конкурсе 13-летний Денберел Ооржак был госпитализирован после того, как упал в обморокво время репетиции. Врачи порекомендовали юному исполнителю соблюдать покой и провести ночь в больнице. На соревнованиях Ооржак спел песню A time for us вместе с Татьяной Меженцевой (iz.ru)