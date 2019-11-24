Детский омбудсмен Украины попал в реанимацию после ДТП

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию вместе с двумя сыновьями и находится в реанимации. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника издания, состояние Кулебы оценивается как тяжелое. Его старший сын Тимофей также находится в реанимации, о состоянии младшего сына омбудсмена, Елисея, который также ехал с ним в автомобиле в момент ДТП, не сообщается.

Как пояснил замглавы МВД Украины Антон Геращенкона своей странице в Facebook, авария произошла в воскресенье днем в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области. По его словам, в машину Кулебы на перекрестке въехал микроавтобус Volkswagen, за рулем которого находился житель села Гатное без постоянного места работы.

23 ноября сообщалось, что в ДТП попал глава российского города Тулун в Иркутской области Юрий Карих. Его автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибла супруга главы города. Самого мэра госпитализировали в шоковом состоянии (lenta.ru)

| 2019-11-24T23:04:19+00:00 24 ноября 2019, 23:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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