«Детские деньги»: отсутствие господдержки семей может привести к снижению рождаемости

Стимулирование рождаемости государством за счет выплат различных пособий и предоставления льгот существует во многих странах. Так, в России уже давно действует программа «Материнский капитал». А на днях Общественная палата РФ решила пойти дальше, и предложила ввести еще и отцовский капитал, который будет равен материнскому. Согласно инициативе его должны выплачивать только при рождении третьего и следующих детей, если все дети родились и проживают в одной семье.

В нашей стране ничего подобного нет, и, к сожалению, вряд ли в обозримом будущем будет.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил #, что, несмотря на то, что бюджет в Азербайджане социально ориентированный, наша страна к внедрению ни материнского, ни, тем более, отцовского капитала не готова.

«Тут вполне возможны многочисленные злоупотребления, то есть деньги будут идти не на нужды детей. Или же будут брать по 10 детей из детдомов, но не потому, что так любят детей, а как раз в расчете на капитал. Этот путь прошла и Россия, где сообщения о разных негативных фактах, одно время встречались довольно часто»,–сказал он.

Эксперт отметил, что в отличие от той же России, в Азербайджане нет проблем с демографией, чтобы государство ее стимулировало. Он считает, что помощь должна быть в другом. Начинать нужно с бесплатного ведения беременности и родов, затем следует выплатить какую-то сумму, когда ребенок пойдет в детский сад, а позднее – когда станет школьником.

По словам Н.Агаева, нашей стране сейчас надо делать ставку не на увеличение населения, а на то, чтобы родители растили детей здоровыми и дали им хорошее образование.

В свою очередь доктор философии, социолог Азер Аллахверанов считает, что методы стимулирования рождаемости применять все-таки нужно.

«Несмотря на то, что сейчас рождаемость в стране находится на высоком уровне, не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Имеет место снижение естественного прироста населения, если сравнить с тем, что было несколько лет назад. Сейчас он составляет 1,1%, а раньше был 1,3%. В том случае если показатель снижается меньше единицы, например до 0,5%, надо бить в колокола», – рассказал он #.

Фонд народонаселения ООН, как говорит эксперт, дает следующие прогнозы: до 2030 года та же картина, что и сейчас, с 2030 по 2050 гг. прирост остановится.

А.Аллахверанов считает, что то, что подошло России, не обязательно подойдет в этом вопросе нам. Возможно, нужно применение других инструментов и рычагов. Эксперт считает, что соответствующие структуры должны изучить практику тех стран, где темпы рождаемости и естественный прирост населения схожи с нашими. На основании исследований, можно будет сделать выводы, что можно взять на вооружение в Азербайджане.

«Нужно, чтобы по этому поводу высказались все заинтересованные стороны. Не стоит забывать об экономической составляющей, ведь существенная материальная поддержка семей, решившихся на второго и третьего ребенка, может дорого обойтись бюджету страны. Есть страны, где для семей самым важным фактором, способствующим рождению детей, является наличие дома, в других странах – таким фактором может быть, скажем, хорошая экология. Важно определить факторы, важные для азербайджанских семей»,–заявил А.Аллахверанов.

По его словам, проблему нужно рассматривать комплексно – в социальном, экономическом ракурсах. Обороноспособность страны, как отмечает эксперт, также зависит от того, есть ли в ней достаточное количество человеческих ресурсов.

Он также напомнил, что в стране нарушен гендерный баланс из-за селективных абортов, что может привести к негативным последствиям.

Кстати, некоторые отечественные эксперты считают, что стимулирование рождаемости за счет денежных средств, приведет к тому, что будет еще больше детей в бедных семьях из-за материальной заинтересованности. А ситуация с рождаемостью среди среднего класса и обеспеченных граждан особо не поменяется.

А.Аллахверанов отметил, что в бедных семьях и, правда, рожают больше, чем в тех, которые способны лучше обеспечить детей. Такая ситуация имеет место во всех странах.

«Возможно, это связано с внутренним укладом, родители считают, что у них будут помощники в ведении хозяйства. Семьи же состоятельные не хотят деления капитала на много частей. Это отдельная тема, и ее тоже нужно изучать, необходим глубокий анализ, а результаты должны быть обнародованы. Но чтобы проводились подобные исследования, нужен социальный заказ, а пока все остается на уровне инициатив»,–сказал эксперт.

Экономист Натиг Джафарли сказал # о том, что официальная версия правительства такова: в Азербайджане дела с демографией обстоят гораздо лучше, чем в большинстве стран СНГ и ЕС, а значит и стимулировать ее нет смысла.

«То, что в нашей стране с этим дела обстоят лучше, чем, скажем, в соседних Армении, Грузии, России – факт, но и в Азербайджане рождаемость постепенно падает. Многие семьи по экономическим причинам откладывают, а то и вовсе отказываются от рождения второго, а тем более третьего ребенка. Но как у нас принято, чтобы проблемой занялись, она должна постучаться в дверь. Однако тогда может быть уже поздно. Прямой корреляции между рождаемостью и выплатами нет. В бедных странах рождаемость выше, например, в Бангладеш, а там нет никаких выплат. Но косвенная связь определенно существует. Вообще, данную проблему нужно решать комплексно, и речь должна идти в частности об улучшении образования, достойной оплате труда, перспективах на будущее»,–считает он.

По его мнению, нужно создать научную комиссию, которая изучила бы тенденции и составила график рождаемости на ближайшие 10-15 лет. После этого данная комиссия должна подготовить рекомендации правительству.

«Как помочь семьям с детьми? Если сразу выплатить большую сумму при их рождении, как это делается в России, сложно, можно разбить ее на части. Например, какую-то сумму родители получили бы, когда ребенку не исполнилось еще пяти лет, другую позже. Нужно возобновить выплату детских пособий. Бюджет страны это потянет. В год в стране рождается 110 – 120 тысяч детей, если им платить, скажем, по сто манатов ежемесячно, то получается 12 миллионов манатов. Это,–говорит Н.Джафарли,– небольшая сумма, и при желании можно найти дополнительные источники для финансирования данной сферы»

Эксперт заявил о том, что, когда происходит демографический надлом, восстановление бывает длительным и сложным, потому не нужно до этого доводить.