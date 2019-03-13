Дети в Азербайджане растут быстрее, чем пособия

12 – го марта 2019 года на заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса депутат Хады Раджабли, сообщил о том, что согласно поручению президента Ильхама Алиева будет рассмотрен вопрос о повышении размера пособия на детей в возрасте от 0 до 3 лет.

По словам Х.Раджабли, Министерству труда и социальной защиты поручено подготовить соответствующий законопроект (ONA).

# решило выяснить, насколько вырастет сумма пособия?

К сожалению, как заявил нам помощник Х.Раджабли, депутат сильно занят и попросил перезвонить. Попытка снова связаться с Хады Раджабли не увенчалась успехом.

Глава пресс- службы Министерства труда и социальной защиты Фазиль Талыблы заявил Зеркало, что ему неизвестно, насколько будет повышен размер пособия на детей.

По словам заведующего Центром социальной защиты населения Хатаинского района Шамшеддина Алиева, о повышении размера пособия на детей в возрасте от 0 до 3 лет не может быть и речи. «Потому, что в Азербайджане не выдается пособие на детей. В нашей стране выдается только единовременная помощь и пособие по уходу за детьми», — сказал он #.

По словам Алиева, в Милли Меджлисе обсуждается законопроект об установлении пособия на детей в возрасте от 0 до 3 лет для всех детей, независимо от того работает мать или домохозяйка. «Наверное, после принятия этого закона, все дети будут получать пособия», — сказал заведующий центром.

Юрист, специалист по детскому праву Гюнель Сафарова подтвердила слова Шамшаддина Алиева. «В Азербайджане существует только единовременное пособие для ребенка, которое составляет 90 манатов. Государство оплачивает матери четыре месяца декретного отпуска. Сумма отпускных приравнивается к размерам заработной платы. Правда, матери могут выйти в отпуск на три года. Но этот отпуск государство оплачивать не будет», — сказала Гюнель Сафарова.

По мнению Сафаровой при установлении ежемесячных пособий на детей надо обязательно учитывать опыт других стран. «В этих странах при назначении пособия обязательно учитываются расходы, которые несут родители в течение месяца», — заявила она #.

Если сравнивать ситуацию в Азербайджане с другими постсоветскими странами, можно понять, насколько наша — плачевна.

Так, в России пособие на детей выдается до полутора лет. Максимальный размер пособия с 2019 года составляет 26 тысяч рублей ежемесячно, что приравнивается к 394 долларам.

В Беларуси детям в возрасте до 3 лет также предоставляется пособие: в случае рождения первенца ежемесячно выдается 156 долларов. На второго ребенка выдается 178, а на третьего 200 долларов.

В Казахстане родители получают пособия на детей в течение одного года. На первого ребенка — 38 долларов, на второго — 45, на третьего — 51. Работающим родителям пособие на ребенка исчисляется, исходя из суммы зарплаты. Но пособие не должно превышать 300 долларов каждый месяц.

В Армении детям выдается пособие до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года. Сумма пособия составляет 40 долларов.

В Грузии не выплачивается ежемесячное пособие на детей, при рождении первенца выплачивают 370 долларов, третьему и четвертому ребенку положено 559 и 746 долларов соответственно.

Приводить примеры европейских стран мы не стали специально, чтобы вконец не расплакаться.