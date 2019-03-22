Дети с аутизмом нуждаются в государственном реабилитационном центре

Аутизм — состояние, которое характеризуется нарушением социальной адаптации, речевой функции, а также психического развития. Чем быстрее его выявят и начнут применение специальной терапии, тем больше вероятность добиться положительных результатов.

По официальным данным в Азербайджане около шести тысяч детей с аутизмом. Согласно некоторым прогнозам, в будущем, в мире из десяти детей трое будут страдать аутизмом, а значит и в нашей стране таких особенных детей может стать больше. Вопрос необходимости оказания им государственной поддержки периодически обсуждается, но каких-то мер так пока и не принято. Недавно эту тему вновь подняла член парламентского комитета по вопросам науки и образования Сона Алиева.

Она отметила, что когда в нашей стране говорят о детях с ограниченными возможностями здоровья, то не учитывают детей-аутистов, хотя их число растет. По словам С.Алиевой, непонятно, где дети-аутисты должны учиться и как будут определяться критерии для их обучения. Кроме того, она затронула вопрос отсутствия реабилитационных центров для таких детей.

Член правления общественной организации «Родительское сообщество «Əl -ələ» Ахмед Рахманов заявил #, что все это не более чем разговоры:

«Много говорится о том, что нужно что-то сделать, но ничего почему-то не делают. Что конкретно будет предпринято? Нужны не только законы, но и механизмы, которые заставят их работать».

Как рассказала # мама ребенка с аутизмом, специалист по прикладному анализу поведения, врач-эндокринолог Улькер Назирова, все сказанное абсолютная правда, и действительно дети – аутисты на сегодняшний день остались вне поля зрения государства.

«Если бы в нашей стране был создан хотя бы один государственный реабилитационный Центр для детей-аутистов, где все услуги были бы совершенно бесплатны, это уже было бы большим подспорьем. Сейчас есть только платные центры такого рода, но их услуги по карману немногим семьям, в которых растут особенные дети. А ведь аутисты нуждаются в курсах реабилитации, так как они способствуют улучшению их состояния. Нужно им и соответствующее лечение, сейчас в мире существуют различные новаторские методы, но все это стоит денег, и немалых», — говорит наша собеседница.

По ее словам, семьи, в которых растут дети с аутизмом, неоднократно обращались в Фонд социальной защиты с просьбой повысить им размер пособий по инвалидности. Недавно его повысили, но это все равно очень маленькая сумма.

Что касается учебы, то и тут все совсем не так, как должно быть. В Баку, как говорит врач, функционируют две специальные школы, в которых учатся дети с инвалидностью — это школа №13 и школа №268.

По ее словам, в этих учебных заведениях учатся и аутисты, и дети с синдромом Дауна, и те, у кого имеются отклонения в умственном развитии, и школьники, у которых детский церебральный паралич.

У.Назирова подчеркнула, что для того чтобы дети с особенностями развития здоровья развивались и были социализированными, необходимо чтобы они учились вместе с обычными детьми. То есть, нужно инклюзивное образование, о котором столько разговоров, но которое или не применяется или применяется неправильно.

«У нас больше говорят об инклюзии, чем что-то делают для ее воплощения в жизнь. Если просто посадить здоровых детей с детьми с инвалидностью в одном классе, это ни к чему хорошему не приведет. Нужно готовить специалистов, которые смогут обучать детей в рамках инклюзивного образования. Кроме того нужно разработать специальную программу для детей с инвалидностью. Скажем, для аутистов должна быть своя программа», — отметила врач.

Она заявила, что многие дети-аутисты обучаются дома, но домашнее обучение также не соответствует никаким стандартам. Детей обучают те же учителя, которые работают в спецшколах. Эксперт подчеркнула, что педагоги относятся к особенным детям с терпением и пониманием, но часто не могут им преподнести знания в доступной для них форме.

У.Назирова считает, что в стране больше, чем 6 тысяч детей с аутизмом. Это связано с тем, что многие родители скрывают, что у их детей этот синдром. Причины этого вполне понятны, ведь в нашей стране, как говорит врач, детям с аутизмом не ставят диагноз «аутизм», так как у нас нет соответствующих диагностических критериев. Вместо этого пишут «Аутизм. Умственно-отсталый».

«А какому родителю ребенка–аутиста хочется, чтобы его ребенок считался умственно-отсталым? Это ведь далеко не всегда так, все зависит от того, о какой форме идет речь. Потому если мама особенного ребенка не работает, и может уделять ему все время, или есть возможность нанять кого-то, кто мог бы за ним смотреть, родители часто не ставят его на учет в психоневрологический диспансер», — рассказала она.

Вместе с тем, У.Назирова отметила, что важно, чтобы родители детей с аутизмом не стеснялись своих детей, не прятали их от общества, ведь они являются полноправной его частью. По ее словам, зачастую, дети с аутизмом оказываются в чем-то более талантливыми, чем обычные дети, но важно раскрыть их потенциал.