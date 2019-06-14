Дети несостоятельных родителей будут слоняться по улицам все лето

В школах страны прозвенел последний звонок, а это значит, что для тысяч детей начались долгожданные летние каникулы. Вот только чем заняться ребенку три долгих знойных месяца лета в городе? Этот вопрос преимущественно волнует столичных жителей, чьи финансы не позволяют оплатить детский отдых в платных лагерях. Состоятельным семьям гораздо легче, поскольку рынок детского летнего отдыха в столице пестрит многочисленными предложениями, а заграница манит не менее перспективными планами.

Чего не только не придумает и не предложит за ваши деньги этот бизнес? Лагеря различных направлений и интересов, выставки, студии, мастер-классы, обширные образовательные и языковые программы, полноценный отдых на природе, спортивные игры и экскурсии, занятия плаванием и посещения аквапарков. Перечень полезных развлечений можно продолжить до бесконечности… Однако детский отдых в стране удовольствие не из дешевых. Недельная оплата услуг частных лагерей начинается с 200 — 300 манатов и зависит от условий, места нахождения лагеря и пр.

Как правило, в стоимость стандартного предложения за упомянутую сумму входят уроки, учебные материалы и реквизиты, перерыв на чай, обед, трансфер в лагерь и обратно, затраты на экскурсии и транспорт во время экскурсий. Время пребывания ребенка в таком заведении ограничено с 10 утра до 18.00 вечера. Что же касается полноценного отдыха в регионах страны, включающих ночевку и активный отдых, цена десятидневной программы в Гахском районе поселка Илису достигает 500 манатов. За сотню манатов в день родители могут не беспокоиться о качестве оздоровительного отдыха для своего чада, включающего походы в горы, изучение языков, экскурсии по близлежащим районам, спортивные и творческие соревнования и прочие виды развлечений.

Есть и более дорогие объявления для взыскательных родителей. К примеру, цены на летний лагерь в «Шахдаг», обещающий «фантастические воспоминания на всю жизнь», раньше начинались с 790 манатов. Отдыхающим предлагался высокий уровень гостеприимства и услуг с высококвалифицированными преподавателями, безопасностью и соответствием международным стандартам. О том, как проходит лето детей из семей, не имеющих такой финансовой возможности, догадаться несложно… Символические зарплаты родителей наших школьников, а это 300 – 500 манат среднемесячного заработка, в массе своей не рассчитаны на такое удовольствие.

Как выход, ребенка можно отправить на лето к сельской родне, но такая возможность есть не у всех. В Министерстве образования на вопрос, что делать с ребенком летом и есть ли лагеря отдыха, гражданам посоветовали снять квартиру в сельской местности или у моря (!) и отдохнуть всей семьей. Но этого не позволяют доходы, а государственных центров отдыха для детей нет…,

О том, что в стране уничтожена система организации детского отдыха, уже много лет исправно пишут местные СМИ, однако воз и ныне там. А вместо решения проблемы, два года назад закрылся якобы на ремонт единственный лагерь детского отдыха им. Чингиза Мустафаева при Министерстве внутренних дел Азербайджана.

По свидетельству председателя Лиги защиты прав детей Юсифа Бекирова, былая система организации отдыха охватывала 70 — 80% местных школьников. В целом же со времени независимости в масштабах страны закрылись около 50 лагерей, во многих из которых до сих пор проживают вынужденные переселенцы.

«В бытность существования Советского Союза профсоюзы и заводы оплачивали отдых детей в пионерских лагерях. Сегодня 80% профсоюзов не работает, нет и предприятий, признанных убыточными, потому и детских лагерей нет, соответственно, и путевок… Нет государственных учреждений, которые могли бы взять на себя оплату. Проблему можно решить воссозданием школьных лагерей, но Министерство образования должно вплотную заняться этим вопросом. В частности, можно превратить сельские школы на летнее время в места отдыха, хотя и это не полноценный выход», — обрисовал ситуацию Бекиров.

По его словам, никто не хочет выделять на это дело финансирование, однако палаточные, школьные лагеря не требуют больших затрат, главное начать реализовать их, а там процесс пойдет. Можно даже попросить родителей оплачивать питание детей, а помещение и досуг может организовать государство. Для начала можно хотя бы подготовить госпрограмму, иначе дети состоятельных родителей будут полноценно отдыхать, а малообеспеченная городская ребятня — слоняться по улицам. Как выяснилось, государство периодически поднимает этот вопрос, однако решение проблемы повисло в воздухе.