Дети Кашикчи отрицают, что сговорились с саудовскими властями

Дети убитого саудовского журналиста Джамаля Кашикчи опровергли информацию СМИ о якобы существующей сделке с властями королевства – деньги в обмен на молчание, говорится в заявлении, опубликованном в микроблоге старшего сына Кашикчи Салаха в Twitter.

Как ранее написала газета Washington Post со ссылкой на действующих и бывших саудовских чиновников, а также близких к семье Кашикчи людей, дети убитого саудовского журналиста Джамаля Кашикчи — два сына и две дочери — получили от властей страны дома за несколько миллионов долларов на побережье Красного моря и ежемесячные выплаты на суммы свыше 10 тысяч долларов. По словам чиновников, платежи, о которых ранее не было известно, якобы были попыткой Саудовской Аравии заключить соглашение с членами семьи Кашикчи, чтобы они проявляли сдержанность в своих публичных заявлениях.