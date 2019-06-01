Дети из разных стран отметили в Баку свой праздник

В Азербайджанском музее ковра прошел фестиваль, приуроченный к Международному дню защиты детей.

Как сообщает #, организаторами выступили Министерство культуры, Азербайджанский музей ковра и семейный портал 4KIDS при поддержке посольств Турции, Украины, Черногории, Китая, Марокко, Индии, Индонезии и азербайджанского текстильного бренда Zadagan, а также литературного проекта Министерства культуры «Söz»и Азербайджанской европейской школы.

На территории, прилегающей к музею была организована фан зона, где самых маленьких развлекал аниматор в костюме Леди Баг, а также Профессор Николя со своим шоу.

Взрослые же сотрудники всех посольств, поддержавших организацию фестиваля, совместными усилиями устроили благотворительную ярмарку.

Участников и гостей мероприятия поприветствовала директор Азербайджанского музея ковра Ширин Меликова, после чего стартовала насыщенная программа фестиваля.

В интервью # Ш.Меликова рассказала, что средства, вырученные с организованной в рамках фестиваля ярмарки, пойдут на лечение Айгюн Бабашовой, которая нуждается в срочной операции. Девочка страдает врожденным пороком сердца.

«Я очень хочу поделиться сегодня хорошим и добрым настроением с детьми и их родителями, пришедшими в наш музей. Помню свои детские ощущения от этого замечательного праздника. Я училась в бакинской средней школе N 23, и каждый первый день лета мы с друзьями проводили на Приморском бульваре. Гуляли, веселились, кушали мороженое, рисовали на асфальте и танцевали. Это было, пожалуй, самое счастливое время!», — поделилась директор своими воспоминаниями.

В большом концерте участвовали несколько детских коллективов. Среди них были представители бакинских средних школ – ансамбль народных танцев Бакинского турецкого лицея «Анадолу», учащиеся Азербайджанской интернациональной школы (TISA) и Азербайджанской европейской школы.

Перед гостями также выступили дети дипломатов из разных стран, которые представили на этом торжестве песни и танцы своих стран и народов, рассказывающие о богатстве и уникальности их культуры и традиций.

Собравшиеся увидели танец детей Индонезии, выступление трех детских танцевальных ансамблей – «Dostluq Rəqs Kollektivi» и Группа народного танца Бакинского турецкого лицея «Анадолу» посольства Турции, «Таранг» посольства Индии.

Максим Сельский и Виктория Колесник из посольства Украины продекламировали стихи.

Сотрудники Азербайджанского музея ковра представили спектакль кукольного театра «Сказка о Джыртдане» и организовали три мастер-класса – по изготовлению мини-ковриков, куклы-Тильды и кукол из носочков.

Сотрудники портала www.4KIDS.az представили мастер-класс «Cola + Башня». Были представлены на фестивале и другие мастер-классы от различных организаций – по твистингу, слайму, прикладным видам искусства.

На фестивале выступили актеры Театра пантомимы.

В рамках литературного проекта Министерства культуры «Söz» прошел концерт юных дарований. А чемпион Азербайджана по танцам Егор Анисимов провел с малышами танцевальный флешмоб.

Кроме того, юных участников фестиваля ждали настольные игры, интеллектуальная игра «Фибоначчи», занятия по робототехнике, профориентации, психологии, ораторскому искусству, фотоискусству, нумизматике и ментальной арифметике, а также состязания по теннису, гимнастике и другие спортивные игры на открытом воздухе.

По итогам мероприятия всем юным участникам концерта, а также взрослым из числа организаторов были выданы сертификаты.