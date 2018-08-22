Дети, брошенные и родителями и государством

Сегодня во многих государствах мира действует программа строительства социальных убежищ для выпускников детских домов.

Однако в Азербайджане чиновники очень долгое время игнорировали требования общественности относительно принятия такой программы.

Поэтому выпускникам детских домов после выпуска приходилось жить прямо улице.

В 2014 году, наконец, власти приступили к строительству социального дома для выпускников детей — сирот.

Сегодня в нашей стране построено два социальных дома для детей, у которых нет родителей.

Как заявила «Зеркало» директор Детского Приюта Благотворительного Общества «Умид Йери» Нигяр Мансимли, несмотря на то, что государственная программа должна охватывать выпускников всех детских домов, выпускники возглавляемого ею приюта не обеспечиваются жильем.

«Жильем также не обеспечиваются выпускники, которые покинули детские дома несколько лет назад, до принятия решения о строительстве социальных домов», — сообщила Нигяр Мансимли.

По словам директора социальных домов для выпускников детских домов Рухсары Ахундовой, в социальных домах есть выпускники, которые выпущены из детских домов 5-10 лет назад. «Всего в социальных домах размещено 245 выпускников. Сейчас строится новое здание, в котором будет 120 квартир», — заявила она «Зеркало».

По словам Рухсары Ахундовой, сегодня детских домов нет, они переименованы в интернаты. «Ежегодный выпуск интернатов составляет 30-40 человек. Для размещения всех выпускников детских домов предполагается построить 9 зданий», — сообщила директор.

Признаться заявление Рухсары Ахундовой нас очень обрадовало. Неужели количество брошенных и потерявших своих родителей детей уменьшилось?

Мы обратились в Министерство образования, чтобы выяснить, сколько интернатов в стране. Но, к сожалению, наш вопрос остался без ответа. Однако покопавшись в Интернете, мы нашли эту информацию. Оказалось, что на территории Азербайджана действует 47 интернатов, два из которых негосударственные. Если верить Рухсаре Ахундовой, получается, что ежегодно из 47 интернатов выпускают во взрослую жизнь всего около 40 человек. На помощь опять пришел интернет. В не столь отдаленном прошлом глава департамента информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюна Сафарова заявил в интервью Echo.az, что ежегодно из детских домов выпускается 250-300 юношей и девушек.

Если в двух социальных домах живут всего 245 человек, а среди них, опять же, по словам Р. Ахундовой, есть и те, которые размещены 5-10 лет тому назад, то куда деваются остальные дети? На этот вопрос «Зеркало» ответила Председатель Союза детей Азербайджана Камаля Агазаде.

«В 2017 году во время только одного рейда, проведенного сотрудниками полиции, было выявлено около пятисот уличных детей. Они занимались попрошайничеством, мытьем автомобилей», — сказала руководитель Союза детей.

Согласно законодательству, в детских домах и интернатах запрещается держать детей, достигших восемнадцати лет. А многим из них просто негде жить, чтобы снять квартиру, нужны деньги и работа.

Согласно неофициальной статистике, не более 20% выпускников детдомов благополучно выбиваются в люди, остальные же в силу навалившихся на них проблем спиваются, становятся наркоманами, ворами. Наиболее уязвимы девочки, они часто попадают в притоны.

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