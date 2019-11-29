«Дети Баку» в новом проекте Бахрама Багирзаде

Вышла в свет долгожданная книга, подготовленная Бахрамом Багирзаде «Дети Баку», работа над которой продолжалась долгих восемь месяцев.

Как сообщил # автор проекта, с 1 декабря ее можно будет приобрести во всех книжных магазинах Баку.

По просьбе Бахрама Багирзаде, многие родители откликнулись на его призыв и отправили фотографии своих детей на его почту. В результате собралась большая коллекция, состоящая примерно из 2000 фото.

«Очень жаль, что не все ребята попали в книгу, потому что не все родители внимательно прочитали условия, что нельзя отправлять телефонные фотографии и скриншоты. Поэтому в книгу попали только качественные фотографии, сделанные фотокамерой», — говорит Бахрам.

Но есть и хорошая новость. Если идея Бахрама Багирзаде найдет отклик в огромных родительских сердцах, проект будет продолжен и выйдут новые тома фотоальбома!