«Дети Баку» в новом проекте Бахрама Багирзаде

Вышла в свет долгожданная книга, подготовленная Бахрамом Багирзаде «Дети Баку», работа над которой продолжалась долгих восемь месяцев.
Как сообщил # автор проекта, с  1 декабря ее можно будет приобрести во всех книжных магазинах Баку.

По просьбе Бахрама Багирзаде, многие родители откликнулись на его призыв и отправили фотографии своих детей на его почту. В результате собралась большая коллекция, состоящая примерно из 2000 фото.

«Очень жаль, что не все ребята попали в книгу, потому что не все родители внимательно прочитали условия, что нельзя отправлять телефонные фотографии и скриншоты. Поэтому в книгу попали только качественные фотографии, сделанные фотокамерой», — говорит Бахрам.

Но есть и хорошая новость. Если идея Бахрама Багирзаде найдет отклик в огромных родительских сердцах,проект будет продолжен и выйдут новые тома фотоальбома!

| 2019-11-29T13:22:19+00:00 29 ноября 2019, 14:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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