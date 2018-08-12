Десятки сирийцев погибли при взрыве арсенала в провинции Идлиб

В результате мощного взрыва на складе оружия сирийских повстанцев погибли не менее 39 человек, в том числе 12 детей. Спасатели опасаются, что многие жертвы среди гражданского населения еще остаются погребенными под развалинами двух жилых домов в городе Сармада, неподалеку от границы с Турцией, сообщил в воскресенье, 12 августа, базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека.

Арсенал, который устроил торговец оружием джихадистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», находился в одном из разрушенных домов, передает агентство dpa со ссылкой на представителя ополчения провинции Идлиб. По его данным, из-под развалин уже достали более 70 раненых, число погибших он оценил в полсотни.

Провинция Идлиб — один из последних регионов Сирии, находящихся под контролем повстанцев, преимущественно радикальной исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на базе сирийского филиала «Аль-Каиды». После занятия большинства повстанческих регионов на юге страны правительственные войска приступили кнаступлению в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

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