Десятки погибших в результате пожара на судне у берегов Калифорнии

Спасатели обнаружили тела 25 погибших в результате сильного пожара, который вспыхнул 2 сентября на борту судна для дайвинга к северу от острова Санта-Круз у побережья Калифорнии. Всего на нем находилось 39 человек, 25 из них погибли, пятерым удалось спастись, еще девять человек считаются пропавшими, сообщили власти штата в ночь на вторник, 3 сентября.

Судно затонуло примерно в 20 метрах от берега острова, передает  dw.com.

Пожарный департамент округа Вентура отреагировал на информацию о возгорании в 3.28 утра по местному времени.  Береговая охрана США и экстренные службы проводят спасательную операцию.

По информации телеканала CNN, судно 31 августа отправилось в трехдневное плавание. Группа островов, в которую входит Санта-Круз, является одним из излюбленных мест для поклонников подводного плавания.

| 2019-09-03T09:30:31+00:00 3 сентября 2019, 09:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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