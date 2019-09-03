Десятки погибших в результате пожара на судне у берегов Калифорнии

Судно затонуло примерно в 20 метрах от берега острова, передает dw.com.

Пожарный департамент округа Вентура отреагировал на информацию о возгорании в 3.28 утра по местному времени. Береговая охрана США и экстренные службы проводят спасательную операцию.

По информации телеканала CNN, судно 31 августа отправилось в трехдневное плавание. Группа островов, в которую входит Санта-Круз, является одним из излюбленных мест для поклонников подводного плавания.