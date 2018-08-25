Десятки детей погибли при авиаударах в Йемене

В результате двух авиаударов силами коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, в Йемене погибли 26 детей и четыре женщины. Об этом со ссылкой на представителей ООН сообщает AFP.

Авиаудар произошел 23 августа в районе Аль-Дурайхими, что находится на юге от повстанческого города Ходейда. Женщины и дети пытались спастись от боевых действий, однако попали под обстрел. В результате погибли по меньшей мере 22 детей, а также 4 женщин.

Еще четверо детей погибли от другого авиаудара в том же районе.

В ООН заявили, что это второй случай за неделю, когда воздушная авиация коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, приводит к десяткам жертв среди гражданского населения.

ООН призывает провести независимое расследование воздушных атак, которое было направлено против гражданского населения.

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| 2018-08-25T09:55:33+00:00 25 августа 2018, 10:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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