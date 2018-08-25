Десять человек погибли при обрушении домов в Иране

«На данный момент в результате этого происшествия погибли десять человек», — сообщил агентству заместитель местной пожарной службы Мехди Резаи, отметив, что пострадавшие пять человек были госпитализированы.

Как отмечает агентство Tasnim, причиной обрушения зданий стал взрыв водонагревающего котла.

Как отметил Резаи, в результате инцидента три дома были разрушены, еще 15 соседних зданий получили серьезный ущерб. Он в то же время подчеркнул, что причины инцидента устанавливаются, передает korrespondent.net.