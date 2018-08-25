Десять человек погибли при обрушении домов в Иране

В результате обрушения трех жилых домов в городе Мешхед на северо-востоке Ирана десять человек погибли и пять пострадали. Об этом в субботу, 25 августа, сообщает агентство ISNA со ссылкой на пожарных.

«На данный момент в результате этого происшествия погибли десять человек», — сообщил агентству заместитель местной пожарной службы Мехди Резаи, отметив, что пострадавшие пять человек были госпитализированы.

Как отмечает агентство Tasnim, причиной обрушения зданий стал взрыв водонагревающего котла.

Как отметил Резаи, в результате инцидента три дома были разрушены, еще 15 соседних зданий получили серьезный ущерб. Он в то же время подчеркнул, что причины инцидента устанавливаются, передает korrespondent.net.

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| 2018-08-25T15:28:12+00:00 25 августа 2018, 15:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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