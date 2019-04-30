Дешевых кредитов не будет

Резонансные правки в закон о «Банках», предусматривающие регулирование ссудных процентов по кредитам, сняли с повестки парламентских обсуждений.

По имеющимся данным, причина такого шага — признание законопроекта ошибочным и противоречащим реформам по оздоровлению кредитно-финансовых организаций. Также отмечается, что отечественные банки и без того пострадали от девальвации национальной валюты и государство не должно в административном порядке навязывать потолок маржи финансовым организациям.

По данным источника # в законодательном органе страны, проблема высоких процентных ставок остается, и в этом направлении ведется работа.

«Финансовый блок правительства должен представить депутатам соответствующие предложения. Проблема высокой маржи отечественных банков весьма болезненна, однако решение вопроса должно быть взвешенным. Здесь нужен всесторонний подход с учетом интересов заемщиков, вкладчиков, банков, бизнеса. Административное понижение потолка ссудной процентной ставки — это палка о двух концах. Такое решение способно защитить интересы заемщиков, но при этом оно не выгодно вкладчикам. Мы не можем нарушить интересы одной части населения в угоду другой. В этом плане нужно расставить приоритеты — что важнее на сегодняшний день: вклады в банках или выгодные условия кредитования для потребителей и бизнеса. Да, банки должны понизить маржу, но для этого нужно сесть и глубоко подумать, как это сделать во избежание ошибок и проблем в будущем. Для этого финансовый сектор должен представить свои предложения, программу», — сообщил источник в Милли Меджлисе, отметив снижение учетной ставки Центробанка одним из путей решения проблемы.

При этом именно бездействие учетной ставки регулятора и отсутствие организованного банковского рынка эксперты называют одной из причин высоких процентных ставок азербайджанских банков. Кстати, под занавес этого месяца Правление Центрального банка приняло очередное решение снизить учетную ставку с 9% до 8,75%. Однако в обществе и экспертных кругах этому не придали никакого значения. Ссудные проценты банков предсказуемо дорогие, они в два-три раза превышают учетную ставку, призванную определять стоимость денег в стране.

Надо сказать, что предложение административно понизить маржу банков по кредитам населению вызвало немало споров в экспертном сообществе. Выступивший по этому поводу экономист Самир Алиев сообщил, что в местном экономическом сообществе критически относятся к проекту закона о регулировании потолка процентных ставок и считают его нецелесообразным. С его слов, эксперты выступили против изменений в законодательство и поддержали сторонников убрать этот проект с повестки парламентских обсуждений. Противники новшеств аргументируют свою позицию нецелесообразностью применения административных методов в ущерб экономическим рычагам.

В свою очередь экономист Ровшан Агаев сказал #, что решить проблему высоких ставок коммерческих банков невозможно только лишь административным регулированием потолка ссудных процентов. «Высокие проценты имеют причины. Дорогие кредиты – лишь следствие и видимая нам вершина айсберга накопившихся в этой сфере проблем», — уверен собеседник. По его убеждению, нужно начинать с главного — равных и справедливых условий при доступе к финансовым ресурсам, создания эффективных долговых рыков и конкурентной среды. Эксперт предложил для начала создать справедливые и равные условия для всех банков при размещении государственных ресурсов, предоставлении финансовым организациям государственных средств, а также равные возможности при оказании услуг государственным компаниям и структурам. По мнению Агаева, распределение зарплат, пенсий и субсидий не может быть гарантированным источником дохода небольшой группы привилегированных финансовых организаций.

Тем временем один из авторов законопроекта банковский эксперт Акрам Гасанов уверен в необходимости отрегулировать верхний предел ставок по потребительским кредитам. По мнению специалиста, банкам это не выгодно и финансовые организации с самого начала препятствуют упомянутым правкам в закон «О банках». В этом их поддерживают эксперты, так или иначе связанные с банками — работающие в этой сфере консультантами, тренерами и пр. Кроме этого, с его слов, иные местные эксперты зависят от грантов международных финансовых институтов, а потому придерживаются классических принципов невмешательства в рыночную экономику.

Словом, поправки в законодательство, обещавшие удешевление кредитов населению, потерпели фиаско. Противники этого законопроекта говорят о необходимости решать вопрос «посредством применения принципа рыночной экономики». При этом проблема высоких ссудных процентов существует в стране уже многие годы, а причины, вынуждающие кредитные организации немилосердно завышать маржу, до сих пор не названы. Несмотря на отдельные попытки разрешить ситуацию, неоднократные обсуждения вопроса в парламенте страны, до сих пор неизвестны результаты хоть каких-то научных исследований, проливающих свет на многолетнюю проблему.