Дешевые корма для животных – отрава

Для многих владельцев домашних животных их питомцы – члены семьи, и они стремятся к тому, чтобы те жили долгой и счастливой жизнью. А одна из необходимых составляющих этого – качественное питание. Заботливые хозяева, несмотря на экономический кризис, тратят немалую долю бюджета на своих четвероногих, порой отказывая в чем-то себе. Как рассказал # глава Общественного объединения защиты животных Азербайджана Азер Гараев, в среднем, на домашнее животное тратится сумма в два раза меньшая, чем на ребенка. Однако специализированная еда для животных, так же как и продукты питания для людей, постоянно растет в цене, а ее качество часто оставляет желать лучшего. Так стоит ли вообще покупать промышленные корма, и если да, то какие? По словам А.Гараева, в нашей стране их не производят. Точнее, производят в центре по уходу за животными Idea, но, вероятно, в небольшом количестве, так как в продаже их не видно. Все, в основном, привозное.

«После девальвации ассортимент продукции в зоомагазинах столицы заметно ухудшился. Уровень благосостояния граждан резко упал, и теперь дорогие сухие корма и консервы, различные лакомства и игрушки для домашних животных, многим не по карману. Потому к нам стали завозить, преимущественно, дешевую и некачественную продукцию», — сказал наш собеседник.

По его мнению, даже весьма недешевые корма для кошек и собак хуже цельного мяса, так как их делают, преимущественно, из отходов.

«Уверения в их натуральности – не что иное, как маркетинговый ход. Корма не портятся на протяжении длительного времени, и это уже говорит о том, что в них есть консерванты. Лучше приобрести свежее мясо, смешать его с овощами, и давать животному. Такое питание куда полезнее, ведь не стоит забывать, что кошки и собаки — хищники», — считает А.Гараев.

По словам эксперта, если животное «подсело» на корм, оно уже не захочет есть натуральную еду, хотя приучить его к ней можно, просто это займет какое-то время. Он сравнил такое питание с едой известных фаст-фуд компаний, которая вызывает привыкание и не приносит никакой пользы.

Но вместе с тем, А.Гараев отметил, что понимает, причины, по которым многие владельцы животных предпочитают кормить своих питомцев промышленными кормами. Это гораздо удобнее и быстрее.

«Если покупать корма, то только супер-премиум класса. Производят их в основном в США, Канаде и Южной Корее. Проблема в том, что в Баку их выбор невелик и это удовольствие не из дешевых. В США 10 килограммов такого корма стоит где-то 60-80 долларов. У нас же с учетом таможенных и прочих расходов, стоимость вырастает где-то в два раза. Дешевые же корма, которые стоят 3,5-4 маната — самая настоящая отрава. Они вообще не должны продаваться. Не советую покупать корма такого ценового диапазона, а также изготовленные в России и Украине. Экономя на еде для животного, потом придется тратиться на ветеринаров. А с этим у нас тоже напряженная ситуация. На весь Баку приходится где-то 5-6 нормальных ветеринаров, то есть можно сказать, что ветеринария находится на нулевом уровне», — сказал он.

Помимо сомнительного качества многих кормов для животных, покупатели жалуются на то, что в зоомагазинах часто реализуют просроченную продукцию.

Так, в некоторых зоомагазинах консервы для животных, срок годности которых истек несколько месяцев назад, продают с 50% скидкой. Хотя они должны были быть утилизированы. Впрочем, стоит ли удивляться подобному, если даже продукты питания для людей в нашей стране нередко реализуют после окончания срока годности…

«Такое происходит, потому что в стране не работает закон о защите прав потребителей. Употребление просроченных продуктов питания может стать причиной серьезного отравления. Что касается еды для домашних животных, то на упаковке указывается максимальный срок годности, и давать питомцу просроченные продукты – рисковать его здоровьем, а то и жизнью. Вообще, я бы не рекомендовал покупать корма на развес, так как в этом случае неизвестен их срок годности. К тому же открытый сухой корм быстрее портится. Брать закрытые упаковки дороже, но безопаснее», — сказал А.Гараев.

В разговоре он также затронул тему ветеринарных препаратов, отметив, что не покупает их в Баку, так как лица, реализующие подобную продукцию, не несут за нее никакой ответственности.

По его словам, однажды, находясь в Германии, он пытался найти в реестре немецких производителей медицинских препаратов для животных данные об одном из лекарств немецкого производства, которое он видел в Баку. Но никакой информации о нем так и не нашел.

Как отметил эксперт, чем покупать что-то, чье качество и подлинность вызывает сомнения, или платить перекупщикам, лучше заказать необходимый товар самому по интернету. А.Гараев подчеркнул, что если в стране будет принят закон «О защите животных», он будет регламентировать многие сферы, касающиеся братьев наших меньших, в том числе ветеринарию и качество кормов для животных.

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