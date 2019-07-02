Дешевые депозиты увеличат и без того высокую маржу банков

Решением попечительского совета Фонда страхования вкладов с 1 июля понижены максимальные ставки по банковским вкладам населения в национальной и иностранной валюте, которые охвачены полной гарантией. Максимальная ставка по страхуемым вкладам в манатах понижена с 15% до 10%, в иностранной валюте – с 3% до 2,5%.

Это решение не касается депозитных договоров, заключенных до 1 июля сего года. «Все депозитные договора физических лиц, заключенные до 1 июля 2019 года по прежним условиям (по ставке не выше 15% в нацвалюте и 3% в инвалюте – ИФ), будут считаться застрахованными до истечения срока их действия», — говорится в заявлении фонда.

По свидетельству руководителя Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугара Байрамова, это решение вызвано реальным снижением дивидендов по вкладам населения в местных коммерческих банках, что наблюдалось на протяжении последнего года. Так, в настоящее время средняя ставка по вкладам физических лиц в национальной валюте не превышает 7%. В то же время экономист указал на высокие ставки коммерческих банков по кредитам.

«По информации Центробанка, кредитные вложения составляют 12 млрд. 861 млн. манат, а вклады населения на уровне 8 млрд. 622 млн. манат. Таким образом, на вклады приходится 67% кредитного портфеля. Говоря образно, в структуре 100 манат банковского кредита 67 манат – это средства, вложенные в банки населением. И эти деньги наши финансовые организации выдают гражданам под высокие проценты»,- говорит Байрамов, отмечая, что страхуемый предел ставки составил по итогам последнего решения 7%, тогда как кредиты выдаются под 29-30%. Получается, что банки платят 7% дивидендов вкладчикам и предлагают их деньги в кредит под 22%.

Эксперт напомнил, что отныне (по новым депозитным договорам), размещаемые в банках депозиты населения под ставку, превышающую 10%, не защищены законом «О полном страховании вкладов». «Иными словами, если гражданин вложит свои средства в банк по ставке 11%, его вклад не считается защищенным в случае банкротства финансовой организации», — говорит экономист и советует гражданам не забывать о рисках, вкладывая деньги в банки. Между тем, позитивным обстоятельством для вкладчиков является то, что решение фонда страхования не распространяется на старые договора и владельцы таких депозитов могут спать спокойно.

По мнению доктора экономических наук, профессора UNEC Эльшада Мамедова, решение о снижении ставки по страхуемым вкладам было ожидаемым и приведет оно к удешевлению денег для банков, поскольку граждане не станут рисковать, вкладывая средства под более высокие дивиденды.

«При этом банковская маржа неоправданно высока, — считает профессор. — С этим обстоятельством следует бороться соответствующим государственным органам. Ведь когда финансовые организации привлекают средства под 10-11% годовых, выдавая кредиты, размещая активы под 20-25%, банковская маржа формируется в районе 10-15%. Ни в одной передовой экономике мира нет таких сверхприбылей в банковской сфере. Прибыль коммерческих банков должна колебаться в районе одного, максимум полутора процентов. И если банковский сектор хочет добиться снижения процентов по депозитам, увеличения своей депозитной составляющей, следует понимать, что повышая ставки кредитования, финансовые организации суживают собственную депозитную базу».

Здесь все предельно просто, поскольку высокие проценты снижают финансовые возможности населения. Повышая в частности проценты по ипотечному кредитованию и потребительским кредитам, местные банки тем самым увеличивают расходы населения. В результате идут на убыль возможности граждан вкладывать деньги в банки. Наконец, в условиях сужения депозитной базы финансовым организациям приходится предлагать депозитные пакеты по более высоким процентным показателям.