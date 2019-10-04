«Дешевле импортной» — почем продукция Карбамидного завода SOCAR на внутреннем рынке?

Заместитель начальника управления общественных связей и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов прокомментировал распространившиеся данные о том, что экспортная цена удобрений Карбамидного завода SOCAR на 35% ниже стоимости продукции этого завода внутри страны.

«Цена продажи карбамида на внутреннем и зарубежных рынках определяется рыночными условиями. Мы предлагаем данный продукт во всех странах на одинаковых условиях, определяемых рынком и свободной конкуренцией», — заявил он местному изданию. По его словам, SOCAR продает карбамид на внутреннем рынке «дешевле импортируемого», и «на самых выгодных условиях». «SOCAR продает свой товар примерно на 20% дешевле карбамида, ввезенного в Азербайджан в предыдущие периоды, — сообщил Ахмедов.

Напомним, что немногим ранее Информационное агентство Туран и иные независимые экономисты привели подсчеты, согласно которым Карбамидный завод SOCAR продает удобрения ОАО Aqrolizinq на 35% дороже экспортной цены. Исполнительный секретарь движения Республиканская альтернатива (REAL) Натиг Джафарли сообщил подписчикам в социальной сети Facebook, что, несмотря на громкие заявления о поддержке местных сельхозпроизводителей, обеспечении их дешевой и качественной продукцией завода, прозвучавшие из уст чиновников на открытии этого предприятия, карбамид внутри страны продается дороже, чем на экспорт.

«В июне -июле этого года Карбамидный завод SOCAR продал порядка 45 тыс. тонн готовой продукции. По данным Государственного таможенного комитета, от продажи карбамида в Турцию (22 193 тонны), Украину (993,6 тонны), Румынию (2825,8 тонны), Болгарию (10 166,62 тонны) и Россию (8 752,5 тонны) было выручено 7 млн. 189 тыс. долларов США. Таким образом, экспортная цена тонны удобрений составила 159,99 долларов (272 манатов), — сообщил экономист. — Все бы ничего, однако, в июле государственное ОАО Aqrolizinq объявило о заключении SOCAR договора о поставке 25 тыс. тонн карбамидных удобрений по цене 420 манат за тонну без учета транспортировочных затрат».

Таким образом, стоимость карбамида для местных сельскохозяйственных нужд на 148 манат (35% )превышает его экспортную стоимость. «Как увязать эти факты с заявлениями о поддержке местного аграрного сектора?», — вопрошает Джафарли.

Ранее сообщалось, что производственная мощность завода составляет 650-660 тыс. тонн карбамидной продукции и 70% этого объема пойдет на экспорт, что принесет доход в размере $160 млн. А главное, с началом работы предприятия были связаны ожидания сельского хозяйства, тех его отраслей, где широко используются азотные удобрения, поскольку с начала независимости ежегодный импорт азотистых удобрений обходился Азербайджану в $40 млн, а с расширением хозяйственной деятельности эта сумма превысила в последние годы $90 млн. Карбамидный завод SOCAR обошелся государству и Госнефтекомпании в 780 млн. евро.