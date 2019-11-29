«Десант» киборгов: лучшие роботы мира и 6-метровый астронавт едут в Баку

Человекоподобный робот из Лас-Вегаса Pepper, Рыбы – роботы, всемирно известный художник-робот, 6-метровый летающий астронавт и робот – пианист: в Баку едет внушительный «десант» киборгов.

Как сообщает «Зеркало», роботы будут представлены в рамках 25 юбилейной азербайджанской международной выставки «Телекоммуникации, Инновации и Высокие Технологии», которая пройдет в Баку Экспо Центре, с 3 по 6 декабря.

Роботы не только предстанут перед публикой по всей красе и продемонстрируют свои уникальные возможности, но и примут участие в соревнованиях по сумо и реслингу. Помимо этого, в павильоне Экспо Центра состоится гонка дронов и будет разбита обширная интерактивная и космическая зоны.

Официальная церемония открытия выставки состоится 3 декабря в фойе Баку Экспо Центра. Также в фойе будет представлен Робопарк, где все желающие смогут познакомиться с новейшими моделями роботов.

Человекоподобный робот из Лас-Вегаса Pepper, который впервые будет представлен азербайджанской публике, был создан японской компанией SoftBank Robotics и усовершенствован Panasonic, благодаря чему человекоподобный робот получил возможность «трудоустроиться» в области продаж, образования, гостиничном бизнесе, медицине, транспортной, финансовой и других отраслях, как считают его создатели.

Pepper сможет работать там, где требуется активное общение и взаимодействие с людьми, поскольку он способен распознавать человеческие чувства и эмоции. А еще — он не устает, не боится людей и может работать без перерывов и выходных.

Искусственный интеллект позволяет Pepper запоминать и воспроизводить типовые разговоры и поведенческие шаблоны, подстраиваясь под ситуацию. Система распознавания лиц позволяет Pepper различать людей по полу, возрасту и другим характеристикам и в соответствии с этим менять поведение. Робот может не только встречать посетителей, но и проводить презентации, рассказывать посетителям о товарах и услугах, «работать» в образовательных учреждениях.

Посетителей выставки Bakutel ждут и другие приятные сюрпризы. Так, 4 декабря состоится эксклюзивное мероприятие в уникальном формате бизнес-диалога с участием редакционного директора журнала Forbes Николая Ускова и директором информационного агентства 1news Рахмана Гаджиева. Во время «живой» дискуссии будут обсуждены инновации в бизнесе и формула успеха в современном мире.

На выставку в Баку также едут 15 крупных российских университетов из 10 регионов, которые привезут в Азербайджан 40 проектов и разработок. Демонстрировать проекты участники будут на объединенной экспозиции Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Российские ученые, разработчики, представят на выставке специалистам и посетителям разработки в области экологии, биотехнологий и медицины, энергетики, нанотехнологий, информационных технологий; новых производственных процессов, оборудования и материалов.

Bakutel – это бизнес-выставка, площадка для нетворкинга, конференции, перспективные стартапы и высокотехнологичная гейм зона. Это место встречи тех, кто участвует в формировании цифрового будущего.

Впервые среди международных участников выставки будет проведен конкурс Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на лучшее техническое решение в области улучшения качества жизни населения и лучший интернациональный проект. Победители конкурса получат призы и дипломы.