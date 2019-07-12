Депутаты ушли на каникулы

Завершена внеочередная сессия Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, 12 июля прошло последнее пленарное заседание внеочередной сессии парламента.

На заседании обсудили 28 вопросов.

Большинство законопроектов, которые рассматривались во втором и третьем чтении, были вынесены на голосование каждый по отдельности и приняты.

Заседание закончилось с исполнение государственного гимна Азербайджана, депутаты вышли на каникулы. Члены парламента будут отдыхать с 15 июля до 30 августа.

Согласно закону «О статусе депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики», депутат в период каникул будет выдано пособие в размере двух должностных окладов для лечения и отдыха.

Согласно внутреннему уставу Милли Меджлиса, при созыве внеочередной сессии законодательного органа в период каникул отдых парламента на период внеочередной сессии приостанавливается, и депутаты отзываются с каникул.

Отметим, что осенняя сессия парламента началась 1 февраля и завершилась 31 мая. В июне-июле была созвана внеочередная сессия законодательного органа. В рамках внеочередной сессии были проведены 5 пленарных заседаний.