Депутаты Рады начали готовиться к ее роспуску и досрочным выборам

Депутаты Верховной рады после назначения даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая считают неизбежным роспуск парламента и начинают готовиться к новым выборам. Об этом в четверг сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в партии «Народный фронт».

«[Министр внутренних дел Арсен] Аваков и другие лидеры партии [«Народный фронт»] уже дали команду готовиться к выборам через два месяца. Работать по округам. Видимо, они считают, что роспуск неизбежен», — пишет издание.

В четверг Верховная рада назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая. Это значит, что у нового главы государства остается шанс распустить парламент и объявить досрочные выборы.

Согласно действующему законодательству, Верховная рада не может быть распущена, если до истечения срока ее полномочий остается менее полугода. Полномочия депутатов нынешнего созыва заканчиваются 27 ноября. Это означает, что новый президент имеет возможность принять решение о роспуске парламента до 27 мая. Для того, чтобы распустить Раду, необходимы юридические основания. К их числу относится, в частности, отсутствие в парламенте коалиции в течение 30 дней.

Команда Зеленского ранее разместила в социальных сетях опрос киевлян о том, поддерживают ли они идею роспуска Рады. Большинство опрошенных однозначно высказались за досрочное прекращение полномочий нынешнего парламента. По мнению организаторов опроса, уровень доверия украинцев к Раде составляет «не более 4%».