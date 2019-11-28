Депутаты от правящей партии подписали обращение в связи с роспуском парламента

«Сегодня партия «Ени Азербайджан» считает необходимым обновить законодательный орган, ставя интересы граждан выше всех интересов. Для этого президента Ильхама Алиева попросили распустить парламент. Роспуск парламента обеспечит распространение реформ и на эту сферу».

Как сообщает Report, об этом зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов сказал на пресс-конференции.

По его словам, в парламент будет направлено письмо.

А.Ахмедов заявил, что обращение подписано и скоро поступит в парламент: «Верю, что вопрос в ближайшее время будет включен в повестку пленарного заседания и решение будет способствовать формированию новой традиции в парламенте».