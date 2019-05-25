Депутат Руфат Гулиев: «Вырывая слова из контекста… » (Специальный видеорепортаж) View Larger Image Ульвия Ахундова| 2019-05-25T13:02:45+00:00 25 мая 2019, 12:00| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Вопрос к россиянам: депутат ММ в аренду не нужен?Проценты всему винойМЧС не справляется с огнем: горит второй центр…Сивас из Азербайджана побывал в турецком Сивасе В рубрике Япония хочет созвать конференцию по ядерным отходам Gallery Япония хочет созвать конференцию по ядерным отходам 25 мая 2019, 11:46 Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов Gallery Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов 25 мая 2019, 11:32 В Мингячевире отметили 10-летие «Восточного партнерства» Gallery В Мингячевире отметили 10-летие «Восточного партнерства» 25 мая 2019, 11:30 Без экономических локомотивов ЕС существовать не сможет Gallery Без экономических локомотивов ЕС существовать не сможет 25 мая 2019, 11:00 Пожар в индийской школе: 19 погибших Gallery Пожар в индийской школе: 19 погибших 25 мая 2019, 10:45