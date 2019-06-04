Депутат Рады сравнил Порошенко с наркоманом

Международный валютный фонд (МВФ) называл экс-президента Украины Петра Порошенко вором, но все равно давал ему деньги, как «наркоману дозу», заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
«МВФ поставил нашу страну на первое место по коррупции, по режиму ушедшего Порошенко. За время этого Порошенко, которого назвали самым большим коррупционером и вором, ему давали деньги. Ну скажите, если ты даешь наркоману дозу, ты же знаешь, что с этим будет? Если вы назвали вором его, значит, он либо украдет, либо вы делитесь», – сказал парламентарий.
Он также посетовал, что условия кредита, которые МВФ поставил Украине, загнали граждан страны в «беспросветную нищету».
«Польше вы дали 86 миллиардов долларов. Без условий убить пенсионеров, вырубить свой лес, без всяких условий – для развития страны. И она стала локомотивом. Мы воюющая страна, вы все время рассказываете о том, что мы находимся на острие истории, защищаем европейскую цивилизацию. Вы нам дали пять (миллиардов долларов. – Прим. ред.) под громадные проценты», – заключил Рабинович.(РИА Новости)