Депутат Рады предложил судить двух бывших президентов Украины за госизмену

Депутат Верховной рады Юрий Левченко призвал судить экс-президентов Украины за госизмену.

Как передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, Леонида Кравчука и Леонида Кучму Левченко раскритиковал за Будапештский меморандум. Якобы они променяли «третий ядерный потенциал мира» на малозначащую «бумажку», заявил депутат.

Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум. Солидный ядерный арсенал, который достался Украине от СССР, ликвидировали, а взамен ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

Добавим, новый президент Украины Владимир Зеленский 3 июня назначил бывшего главу государства Леонида Кучму представителем Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Ранее на экс-президента Украины Петра Порошенко завели дело о захвате власти, которое стало уже пятым по счету в отношении бывшего главы государства. Его уже обвинили в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе подозревает в злоупотреблении властью при распределении должностей в «Центрэнерго», обвиняют в легализации преступных доходов в размере 300 миллионов долларов, а также в узурпации судебной власти (aif.ru).