Депутат Рады предложил судить двух бывших президентов Украины за госизмену

Депутат Верховной рады Юрий Левченко призвал судить экс-президентов Украины за госизмену.

Как передает  РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, Леонида Кравчука и Леонида Кучму Левченко раскритиковал за Будапештский меморандум. Якобы они променяли «третий ядерный потенциал мира» на малозначащую «бумажку», заявил депутат.

Добавим, новый президент Украины Владимир Зеленский 3 июня назначил  бывшего главу государства Леонида Кучму представителем Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Ранее на экс-президента Украины Петра Порошенко завели дело о захвате власти, которое стало уже пятым по счету в отношении бывшего главы государства. Его уже обвинили в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе подозревает  в злоупотреблении властью при распределении должностей в «Центрэнерго», обвиняют в легализации преступных доходов в размере 300 миллионов долларов, а также в  узурпации  судебной власти (aif.ru).

| 2019-06-08T12:11:06+00:00 8 июня 2019, 12:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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